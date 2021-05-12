Прием заявлений на пропуска на Крестовский остров во время матчей ЕВРО-2020 начался в Петербурге

МФЦ начал прием заявлений на получение пропусков на Крестовский остров во время проведения матчей ЕВРО-2020 Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге МФЦ в среду, 12 мая 2021 года, начали принимать заявления на получение пропусков на Крестовский остров во время проведения матчей ЕВРО-2020. Эта возможность необходима тем, кто живет или работает на острове, так как из-за чемпионата проезд автомобилям будет ограничен.

- Для граждан, проживающих или работающих на Крестовском острове, сделано исключение. Они смогут попасть в периметр безопасности по предварительно оформленному пропуску. Заявления уже подали 18 человек, - рассказали в Смольном.

Ограничения будут действовать 12, 13, 14, 16, 18, 21, 22, 23 июня и 2 июля. Пропуск оформляется на 13 дней. Подать документы можно в МФЦ Петроградского района по адресам: улица Красного Курсанта, дом 28 и Каменноостровский проспект, дом 55, строение 5. Предварительная запись не требуется.