Медицина Петербурга перейдет на цифровой формат к 2022 году

В 2022 году Петербург завершит перевод медицины на цифровой формат Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В 2022 году Санкт-Петербург должен полностью перейти на цифровой формат в сфере медицины. Это значит, что все медкарты пациентов будут в электронном виде. Об этом в среду, 12 мая 2021 года, заявил губернатор Александр Беглов.

- Безусловный приоритет – цифровая медицина. Ведем активный переход на электронные медицинские карты. В 2022 году мы должны полностью завершить перевод городской медицины в цифровой формат, - подчеркнул градоначальник.

В прошло году в Петербурге уже заработали 17 из 44 сервисов "Электронного здравоохранения". Сейчас в городе идет активная цифровизация поликлиник, а также сосредоточено внимание на стационарных заведениях.

Также в ближайшее время будут отремонтированы 68 медицинских учреждений, ожидаются поставки нового оборудования. На модернизацию поликлиник выделено 3,8 миллиарда рублей.