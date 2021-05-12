Петербургский суд оштрафовал "ВКонтакте" на 1,5 млн рублей за игнорирование видео с призывами к митингам

Петербургский суд оштрафовал ВК на 1,5 млн за игнорирование видео с призывами к митингам Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге мировой судья оштрафовал социальную сеть "ВКонтакте" на 1,5 миллиона рублей за игнорирование требования Роскомнадзора удалить видео с призывами к участию в несанкционированных митингах. Заседание прошло в среду, 12 мая 2021 года, в Центральном районе города.

- 27 января из Генпрокуратуру РФ в Роскомнадзор поступило требование ограничить доступ в социальных сетях к информации с призывами граждан к участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

31 января ведомство направило запрос в "ВКонтакте" с указанием ссылок на видео, которые следует удалить. Однако в течение суток соцсеть требование не выполнила. А также попросила суд прекратить производство дела.

Тем не менее суд назначил наказание в виде штрафа в 1 500 000 рублей.