Губернатор заявил, что строить метро в Петербурге должна одна компания

Строить метро в Петербурге будут по новым правилам. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Петербурга Александр Беглов, отчитываясь перед депутатами Заксобрания, заявил, что строить метро в городе должна одна компания. Она уже создана и принадлежит властям Северной столицы. Это позволит обеспечить развитие подземки без срывов, как происходит сейчас.

- Считаю правильным создание собственной городской компании. И мы будем в дальнейшем через городскую компанию строить наше метро. Нам нужно пережить этот непростой вопрос, сохранить те проходки, которые есть на сегодняшний день, чтобы не потерять деньги на консервацию. И вводить новые станции, которые необходимы нашему городу, - заявил глава Петербурга.

Речь идет о «Метрострое Северной столицы», созданном при участи банка ВТБ и большей частью переданном в собственность города. Что касается прошлого «Метростроя», то власти отказались от идеи пытаться спасти проблемную компанию.

- До сих пор мы ликвидируем недоделки, заставляем это делать. И вот такая «раскоряка», которую сегодня наследует город, - отметил Александр Беглов.