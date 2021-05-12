Нарушителям скоростного режима на арендных самокатах в Петербурге будут блокировать аккаунты

В Петербурге установили правила пользования самокатами Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге клиенты сервисов аренды самокатов могут быть заблокированы в случае нарушения правил пользования. Во вторник, 11 мая 2021 года, комитет по транспорту провел совещание, на котором обсудил регулирования работы кикшеринговых компаний. В первую очередь речь шла о скорости движения и местах для парковки.

- В Петербурге будет ограничена скорость движения на самокатах до 15 километров в час. Если сервис не может реализовать технически данное ограничение, то ему следует информировать пользователя о необходимости соблюдать скоростной режим либо блокировать аккаунт нарушителя, - отметили в комитете.

Будет запрещено оставлять самокаты у метро на пути следования потока людей, а также парковать ближе чем на 15 метров от остановок общественного транспорта.

Кроме того планируется создать рабочую группу, которая будет заниматься регулирование работы сервисов аренды самокатов.