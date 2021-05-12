Мужчина разбился насмерть на квадроцикле под Петербургом

Два человека разбились на квадроцикле под Петербургом Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Под Санкт-Петербургом двое мужчин разбились, катаясь на квадроцикле. Один из них погиб. Авария произошла в пятом часу дня во вторник, 11 мая 2021 года, в садоводстве "Шлиссельбуржец" Кировского района Ленинградской области.

- 37-летний и 42-летний мужчины катались на квадроцикле по Садовой улице в СНТ. Младший был за рулем и в какой-то момент не справился с управлением в результате чего транспорт опрокинулся,- сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Очевидцы аварии вызвали скорую. Бригада медиков экстренно госпитализировала водителя квадроцикла. Мужчину отвезли в Шлиссельбургскую в тяжелом состоянии. Его пассажир от травм погиб на месте ДТП.

По факту аварии сотрудники дорожной службы полиции проводят проверку для того, чтобы установить все детали произошедшего.