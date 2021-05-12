Прокуратура начала проверку после падения лепнины с фасада дома на Невском проспекте

Кусок фасада отлетел от дома на Невском проспекте Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Второй день подряд в центре Санкт-Петербурга рушится лепнина с фасадов зданий. В среду, 12 мая 2021 года, кусок декоративного убранства отлетел с дома на Невском проспекте и рухнул прямиком на землю. Благо, на этот раз обошлось без пострадавших.

- Прокуратура оценит соблюдение требований жилищного законодательства в деятельности организации, осуществляющей техническое обслуживание и управление многоквартирным домом, - рассказали в ведомстве.

После проверку будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Накануне кусок лепнины отвалился от дома на Малой Морской улице и упал прямиком на голову женщине. Благо, на осталась жива, однако попала в больницу. По данному происшествию прокуратура также проводит проверку.

Добавим, что с наступлением весны подобные случаи участились. Так, 17 апреля кусок фасада отлетел от здания на Московском проспекте и упал прямо на двухлетнего ребенка.