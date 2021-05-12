Станцию метро "Комендантский проспект" в Петербурге закрыли днем 12 мая

Станцию метро "Комендантский проспект" закрыли из-за подозрительного предмета Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге днем в среду, 12 мая 2021 года, закрыли станцию метров "Комендантский проспект" - конечную на участке Фрунзенско-Приморской линии. Сообщение о закрытии поступило от пресс-службы метрополитена в 16:23 часов. такие меры были приняты в связи с тем, что на платформе был замечен подозрительный предмет.

- В 16:23 станция "Комендантский проспект" закрыта из-за бесхозного предмета, - рассказали в пресс-службе метро.

На время, пока станция закрыта, поезда следовали только до "Старой деревни". Добраться до "Комендантского проспекта" можно было на наземном транспорте.

На место приехали специалисты, которые, в отсутствии пассажиров, проверили подозрительную вещь. В течение 40 минут они обследовали предмет и убедились, что опасных вещей там нет. В 17:05 часов станция была снова открыта.