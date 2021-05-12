Петербург 12 мая дважды побил температурный рекорд

Жара в Петербурге 12 мая дважды побила температурный рекорд Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жара в Санкт-Петербурге 12 мая 2021 года дважды побила температурный рекорд. Примерно также по-летнему тепло последний раз в городе было 58 лет назад. Тогда 12 мая 1963 года температура воздуха поднялась до плюс 26,6 градусов. Однако сегодняшний зной оставил этот рекорд позади.

- По состоянию на 14:10 была зафиксирована отметка в +26,7 градуса. То есть максимум для 12 мая перекрыт. Но прогрев воздуха продолжается и окончательный результат будет понятен позднее, - отметил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

И он оказался прав. Уже через полтора часа в Петербурге стало жарче еще на 0,5 градусов. А к 17:20 часа Александр Колесов объявил зафиксированный максимум за сегодняшний день - температура поднялась до 27,4 градусов выше нуля, установив новый рекорд.

Увы, как сообщает синоптик, остаток недели петербуржцы проведут без жары, но в тепле - около 20 градусов.