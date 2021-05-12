Депутаты Петербурга поддержали закон о трехдневном голосовании

ЗаКс Петербурга поддержал закон о трехдневном и придомовом голосовании. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Парламентарии Петербурга на заседании в среду, 12 мая, приняли в первом чтении изменения в закон о выборах депутатов в городское ЗакСобрание. Для удобства избирателей предлагается проводить голосование в течение трех дней подряд. Кроме того, закон разрешает организовать пункты приема голосов на придомовых территориях или в общественных местах - например, для тех, кто проживает вдали от традиционно организованных участков.

Решили предусмотреть депутаты и порядок выборов, если в городе введен режим повышенной готовности (который, например, действует в ситуации с коронавирусом) или ЧС. Теперь по закону голосование смогут отложить, если есть угроза жизни и здоровью избирателей. Такое решение может принять Центризбирком по предложению местной избирательной комиссии.

– Главное, чтобы выборы прошли не только безопасно, но и чтобы было полное доверие к их результатам. Мы приводим документ в соответствие с федеральным законодательством, дополняем его, – отмел спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. – Результаты выборов должны быть ясными и прозрачными, Законодательное собрание Петербурга всегда было, есть и должно остаться мощной точкой опоры для простых людей.

Напомним, что в единый день голосования в сентябре 2021 года в Петербурге состоятся выборы ЗакСобрания нового созыва.