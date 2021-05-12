Концерт Моргенштерна в Петербурге перенесли из-за коронавируса

В Петербурге отменили концерт Моргенштерна Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге отменили концерт рэпера Моргенштерна, который должен был состояться в Музее стрит-арта 16 мая 2021 года. Со слов организаторов, мероприятие пришлось перенести на неопределенный срок из-за коронавирусных ограничений.

- Проведение концерта такого мощного артиста как Моргенштерн в формате сидячего партера было бы надругательством над творчеством Алишера, – заявили организаторы концерта, компания “Росдэнс”.

Когда именно состоится концерт, пока не известно. Организаторы уверены, что провести мероприятие им удастся в ближайшие недели, как только все коронавирусные ограничения в Петербурге будут сняты.

- А любые заявления каких-то странных общественных организаций – банальная попытка паразитирования на чужой славе, - добавили они.

Все купленные на концерт 16 мая билеты будут действительны, поэтому обменивать их не нужно.