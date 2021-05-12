Компании по аренде электросамокатов назвали "невыполнимыми" новые ограничения Смольного

Смольный вводит новые ограничения для пользователей электросамокатов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новые правила обращения с электросамокатами, которые вводит Смольный, нашли отклик далеко не у всех. Так, участники отрасли – компании, которые непосредственно сдают самокаты в аренду жителям Санкт-Петербурга – рассказали «Комсомолке», что если с запретом на «стихийные» стоянки еще можно смириться, то вот скоростное ограничение реализовать не получится при всем желании.

- Дело в том, что практически все электросамокаты, которые сейчас есть в Питере, поставляются из Китая, - констатирует руководитель и основатель одной из крупнейших городских компаний по аренде электротранспорта Евгений Ильин. – Соответственно, в них уже изготовителем заложен скоростной предел в 25 километров в час. Теоретически его можно снизить, вопрос лишь в том, кто и как это будет делать. Вы представляете себе, что такое перепрограммировать несколько десятков самокатов? А несколько сотен? Хорошо, если у компании есть свой программист, который может это сделать. Если его нет – его придется искать, нанимать, оплачивать его работу. Это дополнительная финансовая нагрузка.

Кроме того, по словам Евгения Ильина, ограничение скорости может спровоцировать падение популярности услуги, потому что существующие 25 километров в час обеспечивают оптимальное соотношение скорости и безопасности.

Напомним: проблема с электросамокатами в Северной столице назрела давно. Ранее депутаты ЗАКСа призывали ввести их в ПДД, однако эта инициатива не получила поддержки на федеральном уровне.

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