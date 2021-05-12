"Проблема назрела давно": Эксперты оценили новые ограничения для пользователей электросамокатов

По словам экспертов, скорость электросамокатов можно было бы еще ограничить. Фото: Артем КИЛЬКИН

Эксперты положительно оценили новые правила обращения с электросамокатами, введенные Смольным. Напомним: до этого в комитете по транспорту объявили, что отныне скорость двухколесных коней должна быть ограничена до 15 километров в час. Кроме того, их запрещено бросать ближе, чем за 15 метро до остановки или станции метро.

- Эти нововведения можно только полностью поддерживать, - отметил независимый эксперт по транспорту Владимир Валдин в беседе с корреспондентом «КП». – Потому что в отсутствии необходимой инфраструктуры пользователям электросамокатов остается только одно – ездить по тротуарам. А это, как вы сами понимаете, чревато и столкновениями и травмами – у нас ведь не только одни молодые и здоровые по тротуарам ходят. Строго говоря, даже 15 километров в час – это многовато, даже на такой скорости можно сбить человека так, что он потом уже не встанет.

Напомним: ранее «Комсомолка» подробно описывала, чем обернутся для петербуржцев новые ограничения. В частности, сами участники отрасли заявили, что соблюдать их невозможно.

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