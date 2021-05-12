Росприроднадзор рассказал петербуржцам правила поведения при встрече с бобром

Что можно и нельзя делать при встрече с бобром - рассказали петербуржцам в Росприроднадзоре. Фото: СОЦСЕТИ

В Росприроднадзоре перечислили петербуржцам основные правила поведения при встрече с бобром. С апреля по май грызунов стали все чаще видеть в черте города. Сейчас у них лучшее время для потомства, поэтому молодые трехлетние бобры покидают отчий дом и устремляются искать себе пару для самостоятельной жизни.

Увидев грызуна, категорически нельзя бежать к нему и делать селфи. Его не стоит гладить и просто пытаться сфотографировать. В противном случае бобер сильно растревожится и попытается тут же сбежать. Если он не найдет укрытие, то вполне может и цапнуть человека, в качестве обороны.

- Как и любое дикое животное, бобра нельзя подкармливать. Человеческая еда может нанести вред здоровью животного. Если вы заметили, что бобр ранен и нуждается в помощи специалистов, то сообщите об этом по телефону оперативного дежурного управления по номеру: +7 (921) 987 58 99, - пишет пресс-служба управления Росприроднадзора по СЗФО.