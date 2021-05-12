В порту Петербурга стальная деталь насмерть придавила рабочего

В морском порту Петербурга рабочего раздавил швеллер. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В морском порту Санкт-Петербурга погиб рабочий, его насмерть придавила тяжелая деталь из стали. Все произошло днем в среду, 12 мая. К сожалению, «скорую» на место попросту не успели вызвать – мужчина получил смертельные травмы.

Теперь проверку по факту трагедии организовала Северо-Западная транспортная прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства узнают, соблюдали ли на предприятии законодательство об охране труда, то есть следили ли там за мерами безопасности.

- По предварительным данным, на сотрудника организации упал швеллер – соединительная балка. Это произошло при перемещении крана с одного причала на другой. По результатам проверки транспортная прокуратура примет соответствующие меры, - передает пресс-служба СЗТП.