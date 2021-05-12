Число госпитализаций и больных коронавирусом выросло на треть за неделю в Петербурге

В Петербурге за неделю на 29% выросло количество госпитализаций и на 35% - число зараженных инфекцией. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге суточное количество госпитализаций и больных коронавирусом выросло на 29% и 35% соответственно по сравнению со средой на прошлой неделе. Об этом сообщается в свежем отчете Межведомственного совета по борьбе с COVID-19. При этом в Смольном призывают не паниковать и объясняют подъем заболеваемости майскими праздниками, потому что в выходные дни горожане традиционно не обращаются к врачам с жалобами на здоровье, в отличие от рабочих будней.

- Кроме этого за неделю в городе увеличилось на 21,17% число выздоровевших от инфекции. В стационарах остается 15% свободных коек, это 786 мест. Доля тяжелых больных в коронавирусных больницах составляет 23%. На аппарате ИВЛ находятся 189 пациентов, - сообщается в последнем отчете экспертов при Смольном.

Добавим, что в городе вакцинировались от коронавируса почти 600 тысяч человек, до круглой суммы не хватает всего лишь 3,2 тысячи петербуржцев.