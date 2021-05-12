Первые испытания теплосетей пройдут 13 мая в двух районах Санкт-Петербурга

С 13 мая в Петербурге начнутся испытания теплосетей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«ТЭК СПб» вслед за Смольным объявил об окончании отопительного сезона в жилых домах Санкт-Петербурга и тут же сообщил о старте испытания теплосетей. Уже в четверг, 13 мая, теплоэнергетики проверят два района города – Пушкинский и Колпинский. Кроме этого рабочие наведаются в Гатчину в Ленобласти. Все будет традиционно: увеличение давление в трубопроводах и выявление в них слабых мест.

- Отопительный сезон 2020-2021 продлился 239 дней. Отметим, что с 11 мая управляющие компании могли самостоятельно ограничивать температуру в домах. В прошлый раз отопсезон длился дольше обычного, батареи отключили полностью только 26 мая. Сейчас же, с 13 мая, наступает время гидравлических испытаний в рамках подготовки к следующему отопительному сезону, - сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб».

Добавим, что график отключения горячей воды в Петербурге «КП» публиковала отдельно.