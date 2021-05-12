Пьяный таксист вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов в Кузнечном переулке в Петербурге

В Петербурге пьяный таксист сбил двух пешеходов, вылетев на тротуар. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге в ночь с 11 на 12 мая пьяный таксист вылетел на большой скорости на тротуар и сбил двух пешеходов. Каким-то чудом молодые люди избежали тяжелейших травм – основной удар автомобиля «Хендай» пришелся на стену дома. Все произошло в начале Кузнечного переулка. Пострадали 23-летняя девушка и 20-летний парень, им срочно вызвали «скорую». Горе-водитель, похоже, отделался испугом.

- Пострадавших пешеходов госпитализировали в больницу усилиями медиков скорой помощи. Врачи диагностировали у них травмы средней степени тяжести. Водитель такси под известным брендом находился в состоянии алкогольного опьянения, он не справился с управлением авто, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В отношении таксиста составили только административные протоколы – за вождение в пьяном виде и нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда средней тяжести. Его наверняка лишат прав на несколько лет.