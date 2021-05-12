Активисты Петербурга создали «памятник» бесконечным пробкам в Шушарах

Петербургские активисты создали инсталляцию, посвященную пробкам в Шушарах. Фото: facebook.com/pushkingo

Петербургские активисты, собранные в объединении «Гражданин Пушкин», создали «памятник» пробкам в Шушарах. Жители района просят одного – улучшить транспортную доступность района, население которого постоянно разрастается. В инсталляции, прикрепленной к забору на пересечении улицы Пушкина и Витебского проспекта, находятся разнообразные модельки машин, среди которых в плотном трафике страдают и «скорые», и пожарные, и общественный транспорт.

От пробок страдают все категории жителей поселка, уверены активисты. Фото: facebook.com/pushkingo

- Как это и бывает обычно – дальше слов и «обеспокоенности» дело так и не пошло. Нескончаемые суды по выкупу частных территорий продолжаются так же, как и продолжаются километровые пробки. Последние, самые громкие обещания были даны в 2019 году, - рассказывают активисты на своей страничке в Facebook.

Перекресток улицы Пушкина и Витебского проспекта часто "славится" плотным трафиком. Фото: facebook.com/pushkingo

Жители Шушар надеются, что резонанс в СМИ и соцсетях сделает свое, и чиновники возьмутся за расширение полос на дороге.