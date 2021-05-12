Особняк князя Долгорукова в Петербурге отреставрируют под гостиницу

В Петербурге превратят в гостиницу дачу принца Ольденбургского на Каменном острове. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге превратят в гостиницу дачу князя Долгорукова, расположенную на Каменном острове. Соответствующее разрешение на реставрацию выдала Главгосэкспертиза. Здание является объектом культурного наследия федерального значения, поэтому за его внешним видом будут строго следить. Предполагается, что после окончания работ в особняке будет доступен 21 гостиничный номер.

- Судя по планам ООО «РедутПроект», на цокольном этаже здания расположат технические и вспомогательные помещения, на первом этаже – вестибюль, фойе, банкетный зал, комнату администрации и несколько гостиничных номеров. Второй и третий этажи полностью отведут под комнаты для гостей, - сообщается на сайте Главгосэкспертизы России.

Добавим, что Василий Долгоруков получил дачу от графа Чернышева в 1830 году, после чего отдал особняк в качестве подарка родственнику, принцу Петру Ольденбургскому.