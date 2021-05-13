Жителей Кронштадта просят понаблюдать за берегом, где поселился больной нерпенок

В Петербурге заметили больную и истощенную нерпу. Фото: vk.com/sealrescue

В Кронштадте заметили больного детеныша нерпы, который то и дело появляется у Петровского дока и возле Средней и Купеческой гаваней. Горожан просят сообщить о местонахождении одинокого малыша по телефону 699-23-99 в случае его обнаружения. Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы сетуют, что спасатели, сам итого не зная, только навредили истощенному ластоногому.

Редкий ластоногий обитает где-то тут. Фото: vk.com/sealrescue

- Спасатели 21-й станции ПСС приехали на место и посчитали, что нерпа выглядит как здоровое животное. Неправильно – здоровая нерпа так не выглядит и не ведет себя. Они принялись гонять животное на катере. Для нас не составляло бы никакого труда подобрать ослабленного малыша сачком с набережной, но, несмотря на наши просьбы и возражения, редкое животное отогнали, - сетуют во "Вконтакте" сотрудники Центра реабилитации ластоногих.

Добавим, что в этом сезоне сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы не так загружены работой, поскольку без матери остается малое количество ластоногих – спасибо стоит сказать морозной зиме, благоприятной для родов и взросления.