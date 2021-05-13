В Красном Селе уставшие от вони соседи нашли около 50 кошек в «двушке» пенсионерки

"Сюрприз" в виде 50 кошек ждал соседей пенсионерки в одном из домов в Красном Селе. Фото: vk.com/id2001907 / Эльвира Севостьянова

В Красном Селе в одном из домов на Стрельнинском шоссе обнаружили двухкомнатную квартиру, заполненную кошками. Местные жители долго не могли найти источник резкого запаха, особенно страдали те, у кого астма. В один день возмущенные люди все же зашли в нужную парадную и набрели на «двушку» пенсионерки. Внутри их ждала полная антисанитария и не один десяток кошек. Животных насчитали около 50.

Сама "двушка" грязная и пропитана смрадом. Фото: vk.com/id2001907 / Эльвира Севостьянова

- На месте работают ТВ, УК, юристы. Нам совсем не до шуток и иронии. Животных очень жалко, в тюрьме сидят, в «гадюшнике». Мы сами от такого соседства заработали астму... Да и еще эта вонь. В квартире проживает мать и великовозрастный сын. Я понимаю, что, убрав кошек, проблема вони в моей квартире не решится. Дальше будем думать, как нейтрализовать запах, - пишет в сообществе «Транспортный коллапс, Красное Село» во «Вконтакте» соседка пенсионерки Эльвира.

Кошек планируют раздать в добрые руки и по приютам. По словам местных жителей, пенсионерка согласилась с этим и конфликтовать не стала.