В Петербурге загорелась коммуналка на Малой Посадской улице в ночь с 12 на 13 мая

Спасатели МЧС тушат горящую коммуналку на Малой Посадской в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге загорелась коммунальная квартира на Малой Посадской улице в Петроградском районе. Сообщение о пожаре поступило в МЧС около полуночи. Напуганные очевидцы рассказали, что огонь возник в одной из комнат коммуналки. К дому оперативно прибыли спасатели. На локализацию огня ушло около получаса.

- Пожар произошел по адресу: Петроградский район, улица Малая Посадская, дом 6. В одной из комнат пятикомнатной коммунальной квартиры обгорела обстановка на площади 10 квадратных метров. 13 мая 00:31 пожар локализовали. Сведения о пострадавших в данный момент уточняются, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Добавим, что пожар тушат 15 человек личного состава МЧС и 3 единицы техники.