С петербуржцев стали чаще взыскивать штрафы за нарушения в ПДД

Судебные приставы рассказали о взысканных штрафах за первые 4 месяца 2021 года в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге стали гораздо чаще взыскивать штрафы с горе-водителей, нарушивших в ПДД. За неполный 2021 год с горожан списали уже на 30% больше денег, чем за аналогичный период 2020-го. Это ни много ни мало около 17 млн рублей. По словам судебных приставов, за первые 4 месяца они возбудили почти 1,6 тысячи исполнительных производств за пьяное вождение и отказ от медицинского освидетельствования.

- В прошлом году за 4 месяца было 820 дел и 12 млн рублей штрафами. За превышение скорости финансово наказали почти 145 тысяч автолюбителей города. Они внесли в казну почти 47 млн рублей штрафов, - пишут «Невские новости» со ссылкой на пресс-службе ГУ ФССП по Петербургу.

Любопытно, что самый крупный штраф в текущем году заплатила компания, водитель которой перевозил груз без специального разрешения, - 400 тысяч рублей.