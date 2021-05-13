Последние новости в Санкт-Петербурге на 13 мая 2021 года: Атака на пляжи и конец отопительного сезона

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 13 мая 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«Комсомолка» подготовила для читателей короткую подборку последних новостей в Санкт-Петербурге к утру четверга, 13 мая 2021 года. Горожане ринулись на пляжи из-за аномально жаркой среды. Чего и говорить, если температура воздуха накануне составила 27,2 градуса, рекорд 1963 года был бит. Жители Северной столицы выбежали спасаться от духоты к прохладной Неве и Финскому заливу.

В городе наконец-то отключили отопление в жилых домах после неоднократных жалоб на пекло в квартирах. Периодическое протапливание на время останется в социальных объектах.

В ЗакСобрании Петербурга выступил с большим отчетом по работе за 2020 год губернатор Александр Беглов. Одной из главных тем выступления градоначальника стало строительство метро. В частности, губернатор заявил, что подземку должна возводить одна, принадлежащая городу компания. Кроме этого Смольный рассчитывает на поддержку от федерального центра, которая позволит ускорить работу.

Внезапно в Ботаническом саду пожаловались на полуголых девиц, которые зачастили там с эротическими фотосессиями возле цветущих сакур. Охранники к ним не успевают, а на замечания со стороны сотрудников парка-дендрария никто из моделей не реагирует. Поэтому Ботсад набирает волонтеров, которые проследят, чтобы на газонах не было подобного разврата и пикников.