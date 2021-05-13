До +24 градусов и без дождей обещают в Петербурге 13 мая

В Петербурге опять тепло. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге опять жарко. 13 мая синоптики обещают ясную погоду с температурой до +24 градусов. Впрочем, после вчерашних +27,4 это не так много - жара пошла на спад и к концу недели показатели вернутся к своей норме в +18 градусов.

- Днем в Петербурге ожидается без существенных осадков, Ветер восточный и юго-восточный, слабый. Температура воздуха составит +22...+24 градуса. Атмосферное давление существенно не изменится, - сообщает городской гидрометцентр.

На 7:30 утра в Северной столице ясно и тепло: контрольные термометры показывают +17,1 градуса, ветра нет - штиль. Давление составляет 761,5 мм ртутного столба, а влажность достигает 56%.

В ближайшие два дня в Петербург вернутся небольшие дожди, а температура плавно понизится до +21 в пятницу и + 18...+20 в субботу.