9 тысяч петербургских медиков, пострадавших от ковида, получили компенсации с начала года

Более девяти тысяч медиков Петербурга заболели коронавирусом с начала 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смольный обновил данные по ситуации с выплатами компенсаций медикам, пострадавшим от коронавируса на работе. По состоянию на 12 мая, выплаты получили более девяти тысяч человек. На это из городского бюджета было выделено 2,7 миллиарда рублей.

- Выплаты по 300 тысяч рублей получили 9 205 медиков, заболевших новой коронавирусной инфекцией на работе. Выплату в миллион рублей получили семьи 20 медицинских работников, умерших вследствие оказания помощи пациентам с коронавирусом, - сообщает пресс-служба аппарата вице-губернатора Олега Эргашева, курирующего медицину.

И это данные только с начала 2021 года. В 2020 году компенсации были выплачены 11 178 заболевшим ковидом медикам. Умершими при выполнении служебного долга признаны 37 медицинских работников.