Первые две легальные зоны для граффити появятся в Петербурге

Первые легальные места для граффити появятся в Петроградском и Колпинском районах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Петербурга определились с местами, где появятся первые легальные зоны для граффити. Здесь уличные художники смогут беспрепятственно творить, не опасаясь получить штрафы за вандализм.

- Создание таких площадок решает сразу две задачи. Первая – мы обезопасим фасады домов. Вторая – «уличные художники» получат возможность творить и создавать тематические современные пространства. Это важно для культурного и туристического облика Петербурга, -заявил Александр Беглов, чьи слова приводит пресс-служба губернатора.

Пока что для творчества граффитистов выбраны два места: рядом со скейт-парком под мостом Бетанкура в Петроградском районе и в парке «Зима-Лето» в Колпино. Место для третьей зоны ищут в Красногвардейском районе.

Для уличных художников установят отдельно стоящие конструкции - стенды, на которых можно будет рисовать.