Лося сбили на Пулковском шоссе

Лося сбили на въезде в Петербург. Фото: vk.com/spb_today

ДТП с лосем, об опасности которых накануне предупреждал Росприроднадзор, произошло на въезде в Петербург утром 13 мая. Водители, проезжавшие по Пулковскому шоссе, сняли на фото окровавленного лося, которого сбила машина.

- На Пулковском шоссе при выезде из города машина сбила лося, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Водитель «Рено», который и сбил животное, по предварительным данным сильно не пострадал. А вот сам сохатый, у которого были перебиты ноги, погибло. Позднее в соцсетях появились снимки с трупом лося, лежащим на асфальте.

Напомним, что за сбитого лося водитель должен заплатить штраф в 80 тысяч рублей - возмещение за ущерб природе. Но обязательная страховка ОСАГО это возместит. вот восстанавливать машину придется за свой счет.