Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели подростка в Неве

Подросток погиб в Ленобласти, спасая тонущего в Неве друга Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет Ленинградской области возбудил уголовное дело после гибели 15-летнего мальчика в поселке имени Свердлова. Подросток утонул, пытаясь спасти своего 13-летнего друга, упавшего в Неву. Все произошло днем в среду, 12 мая 2021 года.

- Дети играли на мосту через Неву. В какой-то момент один из 13-летних ребят упал в воду и начал тонуть. Тогда 15-летний подросток бросился его спасать, однако сам ушел под воду - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

13-летний мальчик смог выплыть на сушу. Ребята сразу же позвонили в полицию. На место прибыли спасатели, оперативники и следственный комитет. Однако утонувшего найти не смогли. Поиски ребенка продолжаются 13 мая.

Сейчас следовали проводят проверку по факту возбужденного уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.

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