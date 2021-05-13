Беглов поздравил мусульман Петербурга с праздником Ураза-байрам

Александр Беглов поздравил мусульман Санкт-Петербурга с праздником Ураза-байрам Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в четверг, 13 мая 2021 года, поздравил мусульман города с праздником Ураза-байрам, который отмечается в честь окончания поста в месяц Рамадан. Открытое письмо с теплыми словами градоначальник отправил настоятелю Петербургской Соборной мечети Муфтию Равилю Панчееву.

- Поздравляю Вас и всех мусульман Санкт-Петербурга с окончанием священного месяца Рамадан и праздником Ураза-байрам! Этот светлый и долгожданный праздник приносит радость в каждый дом, благополучие, побуждает к милосердию и заботе о ближних, - сказал Беглов.

Губернатор отметил, что Северная столица впитала в себя наследие многих народов, а традиции мусульман исторически являются значимой частью духовной жизни общества.

Беглов пожелал всем мусульманам Петербурга семейного счастья, добра, достатка и успеха во всех делах и начинаниях.