СК начал проверку после гибели 5-месячного ребенка под Петербургом

Проверку по факту смерти младенца начал Следственный комитет. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу начало проверку по факту гибели 5-месячного ребенка. О смерти мальчика стало известно в ночь на 13 мая, когда в полицию позвонил 41-летний отец ребенка и рассказал, что нашел тело сына и пьяную жену в доме. Трагедия произошла в садоводстве «Разлив» под Петербургом.

- По факту обнаружения в ночь на 13 мая 2021 года в дачном доме, расположенном в Курортном районе, тела мальчика, родившегося 24 декабря 2020 года, без внешних признаком насильственной смерти, начата доследственная проверка, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

При этом в полицейском Главке отмечают, что по их версии, смерть мальчика была неслучайной - ребенка убила мать, находившаяся в состоянии опьянения. 35-летнюю женщину уже задержали.

Известно, что семья считалась неблагополучной и состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних.