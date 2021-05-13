Отца 7-летней девочки арестовали в Петербурге на два месяца за истязания дочери

Отца семилетней девочки, которую жестоко избивали родители, отправили под арест на 2 месяца Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге Октябрьский районный суд в четверг, 13 мая 2021 года, арестовал 45-летнего мужчину, обвиняемого в жестоком избиении своей семилетней дочери. Девочку нашли 8 мая в одном из ресторанов быстрого питания на улице Дыбенко. У ребенка было множество синяков и ссадин, из-за чего ее отправили в больницу для медицинской и психологической помощи.

- Следователи возбудили уголовное дело об истязании ребенка. Предварительно установлено, что 45-летний мужчина и его 41-летняя женщина систематически избивали свою дочь по голове, телу, рукам и ногам, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Мужчину задержали 11 мая. Свою вину он полностью признал, а также рассказал, что систематически избивал еще одного своего ребенка. Известно, что в семье есть еще двое детей: старшая девочка учится в шестом классе, а мальчик помладше - в пятом

В суде обвиняемый против ареста возражал, однако суд отправил его под стражу на два месяца до 10 июля 2021 года.