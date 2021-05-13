Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия13 мая 2021 11:44

Отца 7-летней девочки арестовали в Петербурге на два месяца за истязания дочери

Его супруга, которая тоже избивала ребенка, пока на свободе
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Отца семилетней девочки, которую жестоко избивали родители, отправили под арест на 2 месяца

Отца семилетней девочки, которую жестоко избивали родители, отправили под арест на 2 месяца

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге Октябрьский районный суд в четверг, 13 мая 2021 года, арестовал 45-летнего мужчину, обвиняемого в жестоком избиении своей семилетней дочери. Девочку нашли 8 мая в одном из ресторанов быстрого питания на улице Дыбенко. У ребенка было множество синяков и ссадин, из-за чего ее отправили в больницу для медицинской и психологической помощи.

- Следователи возбудили уголовное дело об истязании ребенка. Предварительно установлено, что 45-летний мужчина и его 41-летняя женщина систематически избивали свою дочь по голове, телу, рукам и ногам, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Мужчину задержали 11 мая. Свою вину он полностью признал, а также рассказал, что систематически избивал еще одного своего ребенка. Известно, что в семье есть еще двое детей: старшая девочка учится в шестом классе, а мальчик помладше - в пятом

В суде обвиняемый против ареста возражал, однако суд отправил его под стражу на два месяца до 10 июля 2021 года.

Криминал