Более 740 человек заразились коронавирусом в Петербурге на 13 мая 2021 года

741 человек заболели и 31 умерли от коронавируса в Петербурге на 13 мая 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге снова наблюдается рост интенсивности распространения коронавируса. На четверг, 13 мая 2021 года, в городе зафиксировано еще 741 случай заражения, что на 1 процент больше, чем днем ранее. При этом накануне в городе было обследовано на наличие коронавируса 22 201 человек.

- За все время пандемии в Северной столице коронавирус был выявлен у 425 127 человек, из них выздоровели 386 075, 1042 были выписаны за последние сутки. Также жертвами коронавируса стали 13 657 горожан, 31 скончались накануне, - рассказали в оперативном штабе по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 13 мая 2021 года . Фото: Яндекс

Накануне в Смольном рассказали, что за неделю в Петербурге на треть выросло число госпитализаций и больных коронавирусом. В стационарах остается 15% свободных коек, это 786 мест. В правительстве объясняют скачек майскими праздниками - традиционно в выходные горожане меньше обращаются за медицинской помощью.

Также девять тысяч медиков города, которые пострадали от коронавируса, оказывая помощь больным, получили компенсации - по 300 тысяч рублей.

В Ленинградской области за последние сутки заболели еще 81 человек, за все время заражены – 43 641, умерли – 1275(+12 за минувшие сутки), выздоровели 40 903 (+74).