«Теплосеть» начинает испытания в Петербурге с 18 мая

Испытания теплосетей начнутся с 18 мая. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Окончание отопительного сезона в Петербурге, официально произошедшее в ночь на 13 мая, означает стар гидравлических испытаний системы теплоснабжения города. О начале работ по подготовке к следующей зиме, сообщили в «Теплосети».

- Профилактические работы на тепловых сетях предприятия начнутся с 18 мая 2021 года. «Теплосеть Санкт-Петербурга» проведет 19 гидравлических испытаний в 11 районах Санкт Петербурга и Всеволожском районе Ленинградской области. Специалисты проверят на плотность и прочность более 2 700 километров тепловых сетей. Температура воды не превышает 40 градусов, - сообщает пресс-служба предприятия.

В время испытаний в трубах будут увеличивать напор воды, чтобы выявить слабые места и отремонтировать их до начала холодов. Горожан убедительно просят не подходить к местам вытекания воды или парения во избежание несчастных случаев.

Испытания в зоне ответственности «Теплосети» закончатся в первой половине августа. График работ можно узнать по ссылке.