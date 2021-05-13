Старейший Сытный рынок в Петербурге превратят в современное пространство

В Петроградском районе реконструируют Сытный рынок Фото: Олег ЗОЛОТО

Сытный рынок Санкт-Петербурга, расположенный в Петроградском районе города, ждет реконструкция. Это старейший рынок города, основанный в 1711 году. После преображения он станет современным общественным пространством, где сохранятся и торговые павильоны, а также появятся террасы и фуд-корты. Об в четверг, 13 мая 2021 года, рассказала администрация района.

- На территории Сытного рынка появится деревянная ресторанная улица и сохранится формат продуктового рынка. Масштабный проект по реконструкции планируется реализовать в течение пяти лет, - пояснили в Смольном.

Работа предстоит большая, так общая площадь территории - 1 тысяча "квадратов". Сумма инвестиций в первый этап оценивается в 70 миллионов рублей. Вокруг самого рынка появятся деревянные павильоны с заведениями общественного питания, небольшой площадью, пьяцеттой, и летними террасами.

- Мы не хотим делать фудхолл внутри исторического здания, нам важно сохранить там именно продуктовый рынок. Нужно возродить культуру живой, здоровой еды, чтобы рынок снова стал популярным местом, — рассказал Борис Элькин, генеральный директор Сытного рынка.