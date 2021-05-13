Мать избитой 7-летней петербургской девочки отправили под арест, как и отца

Суд отправил под арест отца и мать избитой 7-летней девочки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Октябрьский районный суд Петербурга отправил под арест мать 7-летней девочки, которую нашли избитой в одном из кафе на улице Дыбенко несколько дней назад. Малышку госпитализировали со множественными гематомами спины, лица, рук и ног. Позднее полиция изъяла из квартиры швабру, которой могли бить девочку. Мать и отца ребенка задержали.

- Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 41-летней женщины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренным статьей «Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего», - сообщает Объединенная пресс-службы судов Петербурга.

Двумя часами ранее под арест отправили и 46-летнего отца девочки. Отметим, что он вину признал и заявил, что систематически бил и других своих детей. Его жена вину не признала.

Напомним, что в семье есть еще 10-летний мальчик (его временно поместили в больницу) и 11-летняя девочка, которая живет в социальном доме. В аппарате детского омбудсмена уже заявили, что будут требовать лишения мать и отца родительских прав. За истязание детей обоим грозит от трех до семи лет лишения свободы.