Появилось видео с места поисков 15-летнего мальчика, утонувшего в Неве

Спасатели ищут 15-летнего мальчика, утонувшего в Неве при попытке спасти друга Фото: принтскрин видео.

Днем в четверг, 13 мая 2021 года, в поселке имени Свердлова Ленинградской области спасатели МЧС ищут 15-летнего мальчика, утонувшего в Неве. Подросток пропал накануне днем - он прыгнул в воду, чтобы спасти тонущего 13-летнего товарища. Младший смог выплыть сам, а 15-летний парень ушел на дно.

- На 13 мая 2021 запланирован дополнительный осмотр с участием водолазов, а также следователей-криминалистов отдела криминалистики с применением криминалистической техники, - рассказали в следственном комитете Ленобласти.

Следователи опубликовали видео с места поисков. Сейчас специалисты изучают дно. Но пока что тело ребенка не нашли.

Трагедия произошла, когда дети играли на мосту. Ребята сразу же позвонили в полицию и рассказали о случившемся. Но 15-летнего мальчика найти не смогли.

Следователи возбудили уголовное дело после гибели ребенка по статье о причинении смерти по неосторожности.