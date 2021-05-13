Более 5 тысяч новых деревьев высадили в Петербурге в апреле 2021 года

Смольный отчитался о весеннем месячнике по благоустройству Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге подвели итоги месячника по благоустройству, который прошел с конца марта до начала мая 2021 года. Так, за апрель в городе было высажено более 5 тысяч новых деревьев, 29 тысяч кустарников, а также более полмиллиона цветов.

- Все, что было запланировано, город выполнил. Важно, что уборка проводилась комплексно. Работа всех служб и ведомств, отвечающих за чистоту улиц, мостов, парков и дворов, была синхронизирована, - сказал губернатор Александр Беглов.

После зимы с улиц города специалисты вывезли 65 тысяч кубометров мусора, более 13 тысяч тонн смета, помыто 6 тысяч фасадов жилых домов и 1,7 тысяч нежилых зданий.

В уборке города помогали и сами петербуржцы. В субботнике, который проводился перед майскими праздниками, приняли участие 180 тысяч горожан.

Также было проведено интернет-голосование, где петербуржцы оценивали качество уборки города. В тройку лидеров вошли Невский, Фрунзенский и Кронштадтский районы.