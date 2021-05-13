Рабочий погиб при строительстве ледокола «Сибирь» на «Балтйском заводе»

Один человек погиб и один пострадал при ЧП на "Балтийском заводе". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сотрудники «Балтийского» завода сообщают о ЧП, в результате которого один человек погиб и еще один пострадал. Инцидент произошел в 20-м цеху, где строят ледокол «Сибирь». По предварительным данным, люди отравились углекислым газом.

- Говорят, что на «Сибири» из 20-го кто-то задохнулся, а кто-то попал в больницу. Углекислый газ. То ли условия, то ли случайно система пожаротушения сработала. В общем, всем соболезнования и надеемся, что все настоящие виновные получат по заслугам, а все пострадавшие получат компенсацию, - сообщает паблик «Подслушано. Балтийский завод».

Другие сотрудники подтверждают факт ЧП и сообщают, что погибшим оказался рабочий участка изоляции: «Здесь халатность и пофигизм, как обычно, чего удивляться».

В пресс-службе «Балтийского завода» комментариев не дают, ограничиваясь словами, что идет проверка.

- Комментарии будут после расследования, - сообщили представители верфи «Невским новостям».

Напомним, что накануне в морском порту Петербурга грузчика насмерть придавил стальной швеллер.