Главу благотворительного фонда обвиняют в хищении 21 миллиона рублей, выделенных на развитие детского хоккея в Петербурге

Полиция завершила расследование дела лже-благотворителя из Петербрга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Главное следственное управление ГУ МВД России завершило расследование уголовного дела в отношении президента петербургского благотворительного фонда, которого обвиняют в хищении более чем 21 миллиона рублей, выделенных на развитие детского хоккея.

- Прикрываясь благими целями и пропагандируя развитие хоккея, он создал детско-юношеский спортивный клуб. Фактической же целью создания благотворительной организации стало хищение денежных средств, поступающих в виде пожертвований на реализацию различных проектов для детей и подростков, - сообщает пресс-служба петербургского Главка.

Мужчина каждый раз просил денег у спонсоров то на спортивную форму, то на поездки, машину для заливки льда и т.д. Одна фирма-благотворитель выделила почти 10 миллионов, на покупку автобуса для спортшколы. Но в итоге все деньги ушли на счета подконтрольных «благотворителю» компаний.

С них он тратил деньги на себя, отдых для родственников и прочие нужды. 56-летнему мужчине предъявлены обвинения в мошенничестве и растрате. На счета и недвижимость его и его родных наложен арест.