Петербургские депутаты предложили платить иногородним пособие по безработице

Петербургские депутаты предложили закрепить норму, дающую возможность встать на биржу труда по месту жительства, а не прописки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские депутаты предложили изменить порядок постановки на учет безработных граждан России. Предлагается закрепить возможность получать пособие в том регионе, где человек живет фактически, а не по месту прописки. Такая возможность была введена во время пандемии. Но потом у многих возникли проблемы.

- В самый тяжелый период десятки тысяч наших граждан смогли получить своевременную и действенную поддержку от государства. Только в Санкт-Петербурге за помощью обратилось свыше 17 тысяч приезжих из других регионов, которым было выплачено более 33,5 миллионов рублей. Не правильно, что сегодня их снимают с регистрации в службе занятости и требуют вернуть полученные деньги. Нестыковки в действующем законодательстве не должны отражаться на простых людях, - отметил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Поэтому депутаты решили обратиться к Министру труда и соцзащиты России Антону Котякову с просьбой срочно внести во «Временные правила…» изменения, которые позволят людям, потерявшим работу во время пандемии, вставать на учет в службе занятости по месту обращения.

- Кроме того, мы считаем, что будет справедливо и правильно отозвать все претензии к гражданам уже получившим пособия по безработице, - отметили в ЗакСе.