МЧС предупреждает о ливнях и грозах в Ленобласти

Дожди и грозы ожидают в Петербурге и Ленобласти в субботу. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Региональное управление МЧС по Ленинградской области предупреждает местных жителей о резком ухудшении погодных условий. В ближайшие два дня в регион придут дожди, а потом и ливни с грозами.

- 15 мая в большинстве районах Ленинградской области местами ожидаются ливни, грозы. При грозах порывистый ветер, - сообщает пресс-служба МЧС.

Но это в субботу. А пятницу, 14 мая, жителей Ленобласти ждет более спокойная погода. Синоптики обещают переменную облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Будет дуть юго-восточный и восточный ветер, скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +8...+13, а днем +17...+22 градуса. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Для Петербурга прогноз аналогичный. Небольшой дождь в пятницу и кратковременные осадки с грозой в субботу. Температура в оба дня поднимется до +23 градусов.