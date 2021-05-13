На «Северной верфи» рабочему перебило шею оборвавшимся тросом

Рабочий пострадал на "Северной верфи". Фото: vk.com/szsut.sledcom

Рабочий получил перелом позвоночника на судостроительном заводе «Северная верфь» в Петербурге. ЧП произошло 12 мая во время спусковых работ судна. Травмы мужчине нанес конец оборвавшегося под нагрузкой троса.

- В ходе проверки установлено, что днем 12 мая 2021 года при производстве работ на рыболовецком судне «Яруслов-Процессор (Марлин)», ошвартованном на территории завода ОАО «Северная верфь» монтажник, находясь в помещении трюма, контролировал спуск судна. В ходе производства работ произошел разрыв крепежа троса, который в результате раскачки ударил мужчину, - сообщает пресс-служба Северо-Западного управления Следственного комитета России а транспорте.

Сейчас пострадавший находится в больнице с переломом шейных позвонков, на месте ЧП уже побывали следователи. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

Напомним, что 13 мая также стало известно о происшествии на «Балтийском заводе», в результате которого один человек погиб и еще один пострадал.