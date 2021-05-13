Детсад-долгострой с русской печкой открыли в Приморском районе Петербурга

В новом детсаду будут изучать традиционную русскую культуру. Фото: Пресс-служба губернатора СПб.

Долгожданный детский сад появился в ЖК «Золотая гавань» на Яхтенной улице, чтов Приморском районе Петербурга. Объект, который должны были сдать еще несколько лет назад, достроили только сейчас, сменив трех подрядчиков.

- Со строительством этого садика было много проблем, в мае 2020 года пришел хороший организатор, который исправил все ошибки и завершил строительство в короткий срок. И я очень рад, что дети, посетят этот чудесный детский сад. Отрадно, что здесь будут изучать русскую культуру, - отметил губернатор Петербурга, побывавший на объекте.

Александру Беглову также показали настоящую русскую печку, которая имеется в садике. Также здесь есть бассейн, современный спортзал и даже автошкола.

До конца 2021 года в Приморском районе построят еще шесть садиков на 1000 мест в общем.