Суд арестовал одного из мужчин, ограбившего 99-летнего ветерана в День победы в Петербурге

Суд арестовал парня, обвиняемого в ограблении 99-летнего ветерана в День победы в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга в четверг, 13 мая 2021 года, арестовал одного из парней, который ограбил 99-летнего ветерана в День победы. 9 мая двое молодых людей пришли "поздравить" пенсионера с праздником, а вместо этого сорвали с него золотую цепочку с крестиком стоимостью 100 тысяч рублей.

- Органы дознания полагают, что обвиняемому невозможно избрать иную, более мягкую меру пресечения, чем заключение под стражу, так как потерпевший является пенсионером пожилого возраста, на которого мужчина может оказать психологическое давление в целях создания препятствий установлению истины по делу, поскольку располагает сведениями о его месте жительства, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Сам же парень против ареста возражал, уверяя, что раскаивается в содеянном и не собирается скрываться от следствия. Тем не менее обвиняемого отправили в СИЗО до 9 июня 2021 года.