Смольный показал, как будет выглядеть Сытный рынок после реконструкции

Петербуржцам показали проект реконструкции Сытного рынка / Фото: Смольный

В четверг, 13 мая 2021 года, стало известно, что в Санкт-Петербурге будут реконструировать один из старейших рынков города - Сытный, расположенный в Петроградском районе. После обновления торговая площадь станет настоящим современным пространством, где можно будет не только купить свежие овощи, фрукты, ягоды, мясо и рыбу, но также и вкусно поесть и просто отдохнуть. Смольный показал, как будет в будущем выглядеть Сытный рынок.

В планах сделать из рынка общественное пространство, где будет приятно проводить время / Фото: Смольный

- Реализация проекта реконструкции рынка, общая площадь которого около 1000 квадратных метров, намечена в несколько этапов. К концу 2022 года будет раскрыт проход с Сытнинской улицы на территорию рынка, построены деревянные павильоны, а широкий тротуар вдоль улицы превратится в общественное пространство, - рассказали в администрации Петроградского района.

Однако сам рынок обязательно останется / Фото: Смольный

Вокруг рынка появятся деревянные павильоны с кафе, пьяцеттой и летними террасами.

Директор рынка Борис Элькин отметил, что в планах возродить культуру живой, здоровой еды, чтобы рынок снова стал популярным местом.