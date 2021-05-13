Незаконное кафе снесли на Дачном проспекте в Петербурге

На Дачном проспекте демонтируют незаконно размещенный торговый павильон / Фото: ККИ

В Санкт-Петербурге работники комитет по контролю за имуществом в четверг, 13 мая 2021 года, снесли незаконное кафе на Дачном проспекте в Кировском районе города. Во время проверки было установлено, что на земельном участке площадью в 200 квадратных метров расположен павильон общественного питания, однако договор аренды закончился еще в октябре прошлого года.

- В кафе установлены столы и диваны, холодильное оборудование по продаже алкогольных напитков, выделена зона пищеблока, - рассказали в комитете.

После того, как договор на аренду истек, собственник кафе должен был освободить землю, однако свою обязанность не выполнил. После комитет направил владельцу заведения уведомление, которое тоже было проигнорировано.

Сейчас уже часть павильона демонтирована. Владельцу придется возместить расходы, затраченные на работы по освобождению незаконно занятого участка. Также комитет оштрафовал заведение на 50 тысяч рублей.