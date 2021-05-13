Аэропорт Пулково принял полмиллиона пассажиров в майские праздники

Пулково за текущие майские праздники принял на 7% больше пассажиров, чем в 2019-м году. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В аэропорте Пулково похвастались, что приняли огромное количество пассажиров в майские праздники – почти 500 тысяч человек. Чаще всего жители Санкт-Петербурга отправлялись в Москву. На втором месте по популярности – Сочи. Тройку замыкает Калининград.

Как рассказывают в Смольном, пассажиропоток аэропорта получился рекордным – побит высокий показатель 2019-го «докоронавирусного» года.

- В период с 1 по 10 мая 2021 года аэропорт Пулково на прилет и вылет принял порядка полумиллиона пассажиров. Это на 7% больше аналогичного периода в 2019 году. В сравнении с 2019-м пассажиропоток на одни из популярных рейсов как Сочи, Симферополь, Краснодар, Екатеринбург и Уфа вырос в 2 раза, - передает комитет по транспорту Петербурга.