В Петербурге продают старинную печь из доходного дома

В Петербурге продают старинную печь под разбор. Фото: "Авито"

В Санкт-Петербурге продают старинную печь из доходного дома, расположенного по адресу Суворовский проспект, 15. Фотографии исторической части интерьера опубликованы на сайте объявлений. Само жилое здание, к слову, частично разрушили немцы во время блокады Ленинграда. Восстановили дом к 1952 году.

Цена вопроса - 300 тысяч рублей, без торга. Фото: "Авито"

Продается старинная печь под разборку. Переезжаем в другое место, - коротко написала автор объявления на сайте Avito, женщина не ответила оперативно на звонок «КП».

За печь хозяева квартиры просят 300 тысяч рублей. Похоже, что закон позволяет спокойно разобрать старинное устройство.